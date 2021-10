Sortir l'été du samedi 10 juillet

Ce samedi, twin à moto ! Pour rappeler les souvenir des premières soirée twin d'il y a 30ans. Depuis 16h ballade à moto pacifique, et à 19h apéritif convivial offert. Restauration sur place puis soirée twinmusical ! C'est à la bazoge, près de Mortain.

Le festival « écoute s'il pleut » c'est jusqu'à ce samedi soir. Ne manquez pas cette dernière soirée avec Jack Fergus, The Shoepolicers et The Silencers. Début des concerts à 18h30 sur la plaine des jeux de Valognes. Billetterie sur place.

A Caen soirée de clôture du festival des cultures urbaines au Cargö samedi. Depuis 17h spectacle et démos des ateliers proposés cette semaine,

à 20h30 concert de Casey et Youssoupha. L'entrée est à 5¤.

Et pour terminer, projection en plein air gratuite du film d'animation « Lascars » sur le parvis du cargö à 23h15.



Ce week-end c'est aussi la fin de la coupe du monde. Match pour la 3ème place ce soir entre l'Allemagne et l'Uruguay, à suivre sur écran géant notamment au comptoir de la bière à St Lô, au Lewis Pub à Bayeux et au Stadium à Caen où il est possible de remporter un écran plat à partir de 20h30.

Demain ce seront des vacances pour 8 personnes à remporter avec la finale à 20h30 également entre l'Espagne et les Pays Bas. Outre ces lieux, vous pourrez aussi suivre cette rencontre à l'agora d'Equeurdreville où il est possible de se restaurer sur place. Une soirée organisée par les associations C'jeune et Lecanu foot salle.



Ce soir c'est aussi le festival gratuit des Manchoiseries à Montsurvent. Au programme à partir de 19h: alchimie, goyin, les baabars, too tchek et magic style. De nombreuses animations sont aussi à découvrir en marge de ce festival.

Demain c'est la fête de la mer toute la journée à Gouville sur mer. Ca commence par un office religieux et ensuite de nombreuses animations seront organisées: des régates en fin de matinée, une étape du rugby soccer tour qui comme son nom l'indique sera du rugby sur la plage. Il y aura aussi tout au long de la journée une fête foraine. Ça se passe rue du beau rivage à Gouville sur mer.



Jusqu'à ce soir, c'est la braderie à Caen. Une centaine de commerçants participent à la manifestation et vous proposent des prix bradés. Vous avez pu gagner vos bons d'achats cette semaine sur Tendance Ouest.



Le départ du tour du roc à la nage a été lancé à 17h30 plage du gousset à Granville. Les plus rapides parcourront les 50km en à peu près 45 min. Demain, match de Water Polo contre Jersey et Brighton à la piscine du plat gousset à 13h30. Ensuite place à la coupe de Normandie eau libre avec une épreuve de 1km à 17h00, toujours plage du Plat Gousset.

A l'issue de cette épreuve, c'est la coupe des clubs avec le relais des 4 nageurs.



Ce soir à Baudre, à côté de St Lô, c'ets la 6ème soirée blanche du Milton. L'occasion de découvrir le « nouveau » Milton. Au programme: cocktail de bienvenue, petits fours, hôtesses, danseurs et danseuses sexy et encore plein d'autres surprises. Évidemment la tenue blanche est de rigueur. Vos invitations pour cette soirée à remporter en écoutant Tendance Ouest.