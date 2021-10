Pour 4 personnes



Préparation et cuisson :

moins de 30 mn



Ingrédients :

600 g de filet mignon

1 cuillère à soupe

de graines de pavot

Huile

Sel et poivre du moulin



Pour la compote de fruits :

2 pommes

2 poires

100 g de raisin blanc

100 g de raisin noir

Le jus d’un citron

20 g de beurre

2 cuillères à soupe de sucre

en poudre, sel



Préchauffer le four à 200°C (th. 7-8). Cuire les pommes et les poires épluchées et émincées 5 mn à couvert dans le beurre. Ajouter les raisins, le sucre, une pointe de sel, le jus de citron et laisser cuire tout doucement, sans colorer, en remuant souvent.

Rouler la viande dans les graines de pavot, la saler et la poivrer puis la saisir de tous les côtés dans un filet d’huile bien chaude. La mettre dans un plat à four et l’enfourner pour 7 à 8 mn. La laisser reposer sous une feuille de papier aluminium.

Servir le mignon de porc coupé en tranches et accompagné de la compote de fruits d’automne.