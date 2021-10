Municipales à Caen : les propositions des candidats sur les transports et le stationnement

Pour ouvrir le bal cette semaine : le stationnement et les transports.





Alternative de gauche - Etienne Adam

“Il faut penser le transport pour répondre à la crise écologique qui va nous asphyxier et donc remettre en cause l’utilisation quasi exclusive de la voiture dans les déplacements urbains. Notre solution : le transport en commun gratuit. Les expériences en la matière, comme à Aubagne, démontrent qu’il y a un développement des infrastructures publiques à la place des véhicules privées, qu’il y a également un développement du lien social et que ça n’entraîne pas de dégradations supplémentaires.

Pour s’offrir cette gratuité, il faudra continuer à utiliser le “versement transport” des entreprises de plus de 9 salariés, et faire payer Mondevillage ou Ikéa qui ont des lignes à leur nom. Je ne vois pas pourquoi les commerçants caennais auraient à payer autant ou plus que ces enseignes qui sont allés s’implanter à la périphérie. Qu’ils paient leur ligne au prix fort ! Nous pourrions également faire des économies sur nos versements à la multinationale Keolis. Ça permettra de ré-injecter du pouvoir d’achat.”

UMP - Joël Bruneau

“Nous souhaitons tout d’abord remettre à plat le dossier tramway : il ne nous paraît pas raisonnable, dans le contexte actuel et compte tenu des moyens financiers de l’agglomération, d’investir 300 millions d’euros dans ce tramway. Nous préconisons de reconfigurer le projet pour en offrir un meilleur : il permettra une desserte supérieure des zones de travail, avec des tarifs plus attractifs. Plutôt qu’un tramway fer sur la ligne 2, que nous jugeons coûteux et surdimensionné pour la fréquentation estimée, nous privilégierions un bus à haut niveau de service, dont le parcours pourrait être allongé par exemple vers les secteurs du Memorial, de la Folie Couvrechef, ou du campus Effisciences. Nous souhaitons prolonger jusqu’en 2022 l’utilisation du tramway actuel, moyennant des travaux de remise en état. En ce qui concerne le stationnement, nous envisageons des solutions viables pour trouver des tarifs plus attractifs et permettre une plus grande tolérance.”

Front National - Philippe Chapron

“Nous ferons tout pour favoriser le remplacement du matériel existant sur la ligne de tram qui est un véritable succès avec plus de 40 000 usagers par jour. Nous favoriserons un autre système que le pneu, avec le retour du rail. Il faut la consolider. Quant à la deuxième ligne en projet, nous préférons y renoncer. Les études montrent qu’une ligne d’ouest en est n’attirera pas plus de 20 000 passagers quotidiens. Je doute alors de la rentabilité de cette opération. En revanche, nous sommes favorables à l’instauration d’une ligne de bus à haut niveau de service pour assurer une liaison majeure et rapide sur l’axe ouest-est. Une ligne de qualité qui pourrait en amener d’autres derrière. Quant au stationnement, il faut créer des places de parking et revoir le sens de circulation actuellement en place. Nous souhaitons instituer des horodateurs avec des plages horaires de 30 minutes gratuites ou des parking à disques bleus. Ici, tout est sacrifié au groupe Vinci. Il faut y remédier au moins pour le parking en extérieur”.

Lutte ouvrière - Pierre Casevitz

"À Caen, comme ailleurs, le stationnement est cher pour décourager les automobilistes, tandis que les transports en commun sont de plus en plus prohibitifs Le plus révoltant est que des entreprises privées, parmi les plus importantes comme Keolis, Vinci, tirent profits de cette situation (et pas qu’un peu !) Pendant qu'on fait la morale au usagers sur ce qui serait citoyen et ce qui ne l'est pas. Pour mettre fin à cela, commençons par exiger que les comptes de ces entreprises, les devis, les avenants (et cela vaut pour les chantiers prévus pour refaire le tram et pour la deuxième ligne) soient ouverts au public, usagers comme salariés du réseau. Pourquoi enrichir de grandes entreprises privées ? Pourquoi l'État, pour ces travaux, pour tous les travaux d'urbanisme, n'embauche-t-il pas les milliers de travailleurs nécessaires pour créer un service public de la construction et des transports, travaillant sans profit, sans enrichir des actionnaires des entreprises du bâtiment ?"

Union PS/PCF/PRG/MRC - Philippe Duron

“Nous avons un projet important, structurant et nécessaire : la rénovation de la ligne 1 de tramway et la construction de la ligne 2. Seconde idée : nous voulons installer dans le centre-ville des dispositifs de rechargement pour les voitures électriques. C’est une façon d’améliorer la qualité de l’air en centre-ville. La troisième tendance visera à favoriser les mobilités douces. Nous avons doublé les pistes cyclables, fait 83 km de contre-sens et avons créé la maison du vélo. Nous voulons poursuivre cet effort. Sur le stationnement, nous proposerons la création d’un parking en silo sur le parvis arrière de la gare et surtout, nous passerons du pré-paiement au post-paiement. L’automobiliste pourra avec son téléphone indiquer son heure d’arrivée et payer en partant, uniquement ce qu’il a consommé, avec son porte-monnaie électronique. C’est plus juste et plus confortable ! Je voudrais aussi mettre en place un application pour trouver rapidement les places de stationnement disponibles”.

Europe Ecologie les Verts - Rudy L’Orphelin

“Les choix engagés depuis 2008 avec les écologistes ont posé des jalons solides : nouveau réseau de bus, aménagements cyclables, création de la Maison du vélo... L’enjeu est maintenant de faire de Caen une ville agréable, circulable, une ville durable. La prochaine ligne 2 de tram doit élever le réseau à un “haut niveau de service” : bus plus nombreux, plus rapides et plus réguliers, tarification plus accessible. La mobilité durable c’est aussi la santé : nous instaurerons la gratuité lors des pics de pollution. Changer la ville, c’est encourager la pratique du vélo et la marche, c’est aussi porter des projets innovants : covoiturage, voies réservées aux transports propres, et comme d’autres villes, un téléphérique urbain pour desservir la presqu’île. La politique de stationnement sera guidée par les mêmes principes : piétonnisation, zones sans voiture, soutien au commerce de proximité... Nous innoverons en proposant aux contrevenants de payer une amende en achetant des tickets twisto !”

UDI/Modem - Sonia de la Provôté

“Je veux mettre en place une politique incitative tout en ne stigmatisant pas les déplacements en voiture. Ce que je souhaite, c’est pacifier la ville, c’est-à-dire accompagner les modes de transports alternatifs à la voiture : réfléchir à une tarification moins chère des transports en commun, développer encore les réseaux cyclables, sécuriser les espaces piétonniers... Je souhaite aussi développer l’usage de la voiture électrique, avec la mise en place de borne, inciter à l’autopartage et au covoiturage, au développement des zones où la vitesse est limitée à 30 km/h. Je veux également rendre l’accès à la ville plus facile, en organisant mieux le stationnement. Je propose une heure et demi de stationnement gratuit le samedi et souhaite relancer le projet de parking souterrain sous les Fossés Saint-Julien. Je veux aussi relancer le projet de Ligne nouvelle Paris-Normandie ainsi que le développement portuaire. Je prône enfin l’extension de la piste de l’aéroport de Carpiquet”.