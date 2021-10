Découvrez Jabberwocky avec "Photomaton" ce mercredi soir dans 100% Ouest

Le groupe Jabberwocky vient du nom d’un des plus célèbres poèmes de Lewis Carroll. Les trois étudiants poitevins se sont rencontrés au collège et se sont lancés dans la musique pour le plaisir. Pourtant le succès est au rendez-vous ! Véritable phénomène virale le tube "Photomaton" s'est écoulé à plus de 65 000 exemplaires et le clip a été visionné plus de deux millions de fois déjà !

