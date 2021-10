Travaux sur la ligne SNCF Paris-Cherbourg

En raison du renouvellement de voies ferroviaires et de ballasts entre Caen et Lison, la SNCF modifie les horaires du train 3323 au départ de Paris-Saint-Lazare à 20h45. A compter du lundi 10 février et jusqu'au 17 avril, le train est toujours au départ de Paris à 20h45, mais son terminus se fera à Caen à 22h59. Les voyageurs désirant se rendre à Bayeux, Lison, Carentan, Valognes ou Cherbourg seront acheminés par autocar. L'arrivée est estimée à 1h50 contre 00h05 en temps normal.

Le vendredi, le train 3323 poursuivra sa route jusqu'à Cherbourg.