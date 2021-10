La CGT de L'Orne en campagne contre le coût du capital

Le syndicat de salariés vient d'engager une campagne sur le coût du capital. Elle sera notamment déclinée jeudi 6 février à Alençon, Flers, Argentan, L'Aigle, et Mortagne, avec distribution de 5000 tracts sur les ronds-points et devant les entreprises.

Pour la CGT, "Filtrauto, Carrier, Gestamp dans l'Orne ne sont que le reflet de ce qui se passe au niveau national, avec plus de 1000 plans sociaux. Qu'en sera-t-il de l'emploi industriel dans notre pays ?" interroge le syndicat, qui dénonce 200 milliards d'éxonérations sociales et fiscales aux entreprises, auxquelles s'ajoute le CICE (dont Carrier avait bénéficié par anticipation). Et le syndicat de renchérir : "Hollande annonce de nouveaux cadeaux aux patrons sur les prestations familiales."

La CGT dénonce une bataille idéologique du Medef et compte la contrecarrer en allant sur le terrain, porter sa bonne parole aux salariés.

Philippe Toussaint, de la CGT de l'Orne :