Les Normands de The Nes Nation en première partie de Nashville Pussy au Cargö

À l’heure du (quasi) tout électro, les Nes Nation réconcilie le public avec l’énergie brute et intemporelle du rock. Depuis sa création en 2011, le groupe distille des titres soignés, qui font le grand écart entre Londres et New-York. Résolument taillé pour la scène, le groupe se montre volontiers partageur, armé de titres fédérateurs et efficaces.

The Nes Nation sollicite le financement participatif du public afin de pouvoir publier leur prochain EP prévu d'ici quelques mois. Toutes les infos ici

En attendant pour vous faire un avis, allez les applaudir ce mardi soir au Cargö à Caen en première partie de Nashville Pussy. Plus d'infos ici