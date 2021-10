Sortir dans l'Orne: mardi 4 février

Aujourd'hui mardi, lancement du concours de nouvelles Culture(s) Polar sur le thème : Une enquête dans les bas-fonds alençonnais au début du 19e siècle…

2 catégories : Jeunes (moins de 16 ans) et Adultes (à partir de 16 ans)

Date limite de remise des nouvelles : le 15 mars 2014, à la Médiathèque Aveline

Contact : Médiathèque Aveline Tél. 02 33 82 46 00





Dans le cadre de la saison culturelle du domfrontais et du Passais, en guise de mise en bouche en attendant les représentations de la pièce de Michel Vinaver : "Les Travaux et les jours" les 20 février et 27 février, le Théâtre du Préau et les 2 Communautés de Communes vous proposent un atelier théâtre autour du texte de Michel Vinaver :

A Passais, salle multiculturelle Jeudi 6 Février, de 20 h à 22 h 30.

Vous avez entre 14 et 102 ans, vous faites déjà du théâtre (ou pas) dans une troupe, un cours, un atelier… ou vous avez tout simplement envie de tenter l’expérience, inscrivez-vous vite à cet atelier théâtre. C’est gratuit, mais pour participer il faut s’inscrire avant ce mardi soir.