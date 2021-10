Shaka Ponk, Oldelaf et Broken Bells

OLDELAF – Dimanche

Nous aimons Oldelaf, ex prof de musique dans un collège de Caen. Ses textes ciselés et intelligents, son sens du swing, sa présence scénique et… ses origines normandes ! Son deuxième album solo « Dimanche » intègre le second degré comme d’autres respirent, naturellement. L’auteur-compositeur-interprète est un jongleur élégant, funambule inspiré.

Genre : Chanson française

Sortie : 27 janvier 2014

BROKEN BELLS – After The Disco

Le duo américain composé du producteur Brian Burton alias Danger Mouse et James Mercer revient très fort avec un deuxième album enivrant. Esthétique pop plus assumée que jamais. Un clin d’œil aux années 70-80 au service d’un univers propre, reconnaissable entre mille. Entre amusement, poésie et surréalisme, un disque cohérent.

Genre : Pop

Sortie : 3 février 2014

SHAKA PONK – The White Pixel Ape

Shaka Ponk ne ressemble à rien... d’autre. En 2000, le singe virtuel Goz fait son apparition pour des shows qui associent musique, image et activisme. Les six membres du groupe et Mr Goz créent une matière sonore qui mélange le métal, le rock, le funk et le hip hop. Hybride et alternatif, Shaka Ponk reprend la route le 28 février 2014.

Genre : Rock alternatif

Sortie : 17 mars 2014