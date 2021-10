Il fait bon se baigner sur nos plages

Toutes conformes à la législation









En effectuant des prélèvements réguliers (20 par point d'évaluation retenu dans la saison) à 30 centimètres de la surface de l'eau, elle mesure le taux de bactéries et les compare aux normes européennes. L'année 2009 a bénéficié d'un temps clément où la pluie n'a pas eu d'impact négatif sur les eaux, et seuls cinq sites d'évaluation sur 743 analyses étaient jugés de mauvaise qualité et non conformes à la législation.







Cette année, les prélèvements d'avant saison avaient lieu entre le 15 juin et le 2 juillet. 88% des 87 prélèvements réalisés constatent une bonne qualité des eaux. Les 12% restants sont de qualité moyenne seulement. Depuis 2006, toutes sont conformes à la législation européenne. Et il devient progressivement de plus en plus dur d'améliorer les chiffres.



