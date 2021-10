Table caennaise : le P'tee brunch, au golf de Louvigny

Ça tombe bien, le golf de Louvigny dispose de son propre restaurant, orienté en direction des parcours.

Service chaleureux

Chaque jour, la maison propose sa formule qui vient compléter une carte certes peu fournie, mais parfaite pour déjeuner sans trop perdre de temps. A noter au passage, la qualité du service : un personnel rapide, cordial et souriant. Pour mon déjeuner, je me délecte d’une excellente escalope à la comtoise avec sa sauce champignons et son écrasé de pommes de terre. La viande est enveloppée d’une tranche de jambon, comme pour relever son goût.

La personne qui m’accompagne, elle, opte pour une salade dont la générosité en ingrédients est à souligner. Les quatre salades proposées font toutes référence à des joueurs de golf, avec un rapport qualité-prix au rendez-vous. A la carte également, le visiteur a le choix entre une bavette, une entrecôte et un steak à... cheval. La formule plat-dessert à 16 € me permet de poursuivre avec une part de tarte tatin, petite spécialité normande toujours bienvenue.



Pratique. Golf Compact de Louvigny - Le Mesnil de Louvigny. Tél : 02 31 91 07 81