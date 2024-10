Activité. Débutant ou confirmé, venez tester le golf de Louvigny

Voici une activité qui pourrait vous plaire cet été. A proximité de Caen, le golf de Louvigny vous accueille, que vous soyez débutant ou confirmé. Si vous n'avez jamais joué, pas de panique, ce golf à six trous est idéal pour apprendre. Les greens synthétiques permettent de jouer 365 jours par an. Il y a également un practice qui permet à tout joueur de s'entraîner au geste du swing. Il est doté de 31 postes : 14 couverts et 17 postes extérieurs sur tee-line synthétique. Avis aux grands frappeurs, le practice fait 300m de long. Avec l'offre spéciale à 12€, vous aurez accès à deux seaux de balles, la location d'un club et une boisson.

Pratique. Golf Compact, au Mesnil de Louvigny. Renseignements : 02 31 91 07 81.