Le Grillon, tout près du port

Attablée dans une brasserie non loin du port, Le Grillon, qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir à la carte un plat intriguant : une raclette normande... 'Au lieu du fromage classique, c'est un camembert entier que vous dégustez”, m'explique la serveuse avec un chaleureux sourire. Dans un premier temps réticente, je finis cependant par commander le plat. J'aurais pu choisir l'une des multiples salades ou viandes proposées mais j'ai décidé ce midi de faire confiance à ma curiosité.



Croquant et fondant

En attendant que l'on me serve, j'en profite pour observer les lieux : sur la serviette de table bordeaux en papier, un joli grillon doit faire sourire plus d'un enfant. Le reste de la décoration est classique. L'établissement possède aussi une belle terrasse.

Après une quinzaine de minutes, la serveuse m'apporte la fameuse raclette normande. C'est joliment présenté ... Le camembert est dans sa boîte. La croûte est finement dorée et lorsque j'y plonge mon couteau, c'est vraiment fondant ... Un délice ! Idem pour le jambon fumé, l'andouillette, la rosette, le jambon blanc, les pommes de terre et les cornichons ... Les produits sont de bonne qualité. Pour une note finale de 18,70 € avec une boisson.

Pratique. Le Grillon 31, Rue des Prairies Saint-Gilles à Caen. Tél. 02 31 93 64 23



