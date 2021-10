SM CAEN - TROYES (1-1) : acte manqué pour Malherbe

Prudence. Tel était le mot d’ordre des Caennais en début de rencontre. Ils ne prenaient aucun risque et laissaient les Troyens mener les opérations. Devant le manque d’allant caennais, le coach bas-normand, Patrice Garande, décidait de changer de dispositif oubliant son 4-4-2 pour passer en 4-3-3. Cette décision portait ses fruits puisque les Bleu et Rouge s’offraient deux belles occasions en passant par les ailes (32e, 34e). Sans pour autant trouver la faille adverse. Un peu contre le court du jeu, les Troyens sortaient la tête de l’eau et s’offraient un corner. Benjamin Nivet reprenait alors parfaitement le cuir d’une tête décroisée et venait tromper ses anciens partenaires (0-1, 40e).

Changement tactique étonnant

Au retour des vestiaires, les Caennais partaient à l’assaut et mettaient en danger Matthieu Dreyer (46e), impeccable sur sa ligne. Puis ils retombaient dans leur travers. Les affaires se compliquaient pour les locaux quand Jonathan Kodjia était contraint de sortir après un choc (55e). Ni une, ni deux… Patrice Garande tentait un coup de poker en sortant à l’heure de jeu deux pièces maîtresses de sa colonne vertébrale que sont Laurent Agouazi et Fayçal Fajr. Il modifiait son système de jeu pour proposer un 4-2-4 inhabituel et terriblement offensif.

Mais les Caennais ne se procuraient pas pour autant d’occasions. Au contraire, avec un tel dispositif, ils ne pouvaient que s’exposer aux contres. Heureusement, Damien Perquis sortait le grand jeu à deux reprises (66e et 73e). La délivrance caennaise venait alors sur coup de pied arrêté. Aurélien Montaroup adressait une merveille de centre pour Mathias Autret qui surgissait au deuxième poteau pour égaliser (1-1, 82e).

Avec ce nul, Caen voit le podium s'éloigner un peu plus, Angers, troisième avant cette 22e journée, s'offrante une victoire à domicile contre Bastia (1-0). Les Bleu et Rouge sont désormais 7e à 5 points de la dernière marche du podium occupée par Lens qui compte un match en moins.