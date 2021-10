Délinquance dans le Calvados en 2013 : "Les chiffres sont comparables à 2012"

"Les chiffres sont comparables à 2012, à quelques dizaines près", a poursuivi le représentant de l’État. En un an, le nombre de faits constatés par les services de police et de gendarmerie a baissé de -0,15%, soit 27 754 faits en 2013 contre 27 796 en 2012.

Dans le détail, les atteintes volontaires à l'intégrité physique représentent 14% de la délinquance générale. Elles ont augmenté de 1,64% (3 846 faits en 2012, 3 909 en 2013).

Les atteintes aux biens (64% de la délinquance générale) ont elles diminué légèrement (- 0,58% soit 17 723 faits en 2013). En revanche, les escroqueries et infractions économiques et financières ont fait un bond de +8,17%, soit 2 384 faits en 2013 contre 2 204 en 2012. Les escroqueries sur internet et la "naïveté confondante de certaines victimes", selon le procureur de la République, Catherine Denis, sont notamment de plus en plus nombreuses.

Sur l'année 2013, les cambriolages ont augmenté de 1,90%. "C'est un phénomène de délinquance extrêmement sensible, un viol de son intimité", a rappelé le Préfet. Néanmoins, en dix ans, le nombre de cas a diminué de -16,57%.

Le Calvados enregistre aussi une faible hausse de 0,12% du nombre d'infractions liées au trafic, à la revente et à l'usage de stupéfiants. Pour le seul mois de juillet, les forces de l'ordre ont mis la main dans le département sur près de 27 kg de cannabis, 1,6650 kg d'héroïne et 556 grammes de cocaïne.