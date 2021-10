L'équipe de "Supercondriaque" à Rouen

L'équipe du film Supercondriaque était presque au complet lors de la présentation au public qui a eu lieu jeudi 30 janvier à Rouen. En effet, Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol, Jean-Yves Berteloot et Bruno Lochet ont fait le déplacement jusque dans les salles de la capitale haut-normande.

Au Gaumont de Grand-Quevilly, les acteurs sont arrivés après la projection. Ovationnée par un public hilare durant la projection, la joyeuse bande est arrivée le sourire aux lèvres. Dany Boon a répondu aux questions du public, se laissant photographier avec les plus jeunes pour immortaliser cette rencontre. Si ce sont plutôt les enfants qui ont mené la barque, les femmes n'étaient pas en reste, réclamant à plusieurs reprises "la bise" de l'acteur/réalisateur fétiche.

De l'autodérision

L'humoriste a confié au public que s'il n'était pas aussi hypocondriaque que son personnage Romain Faubert, il est lui-même très craintif à la simple idée de tomber malade. La bonne humeur de l'équipe était contagieuse et les comédiens ont confessé s'être beaucoup amusés à tourner ensemble.

Une comédie mordante

Supercondriaque, c'est l'histoire de Romain Faubert (Dany Boon), quasi quarantenaire, seul, triste et hypocondriaque. Il a pour seul ami son médecin traitant, le docteur Dimitri Zvenka (interprété par Kad Merad), qui le supporte tant bien que mal. Pour se débarrasser du névropathe, le médecin décide de l'aider à trouver la femme de sa vie.

Servi par une belle brochettes d'acteurs, Supercondriaque est en bonne voie pour décrocher la palme du film le plus drôle de 2014. On retrouve avec plaisir le duo de Bienvenue chez les Ch'tis qui n'a pas pris une ride en six ans. On redécouvre Bruno Lochet, ancien membre de la troupe Les Deschiens, ainsi que la jolie Alice Pol, actrice française en devenir, déjà aperçue dans Un plan parfait et Les Emotifs anonymes.

Dany Boon nous sert une comédie cocasse, somme toute prévisible, mais vraiment drôlissime. 1h47 de rires servis sur un plateau, agrémentés de gags potaches et hilarants. Une comédie qui nous embarque jusqu'au Tcherkistan, à découvrir en famille ou entre amis, mais à découvrir coûte que coûte.