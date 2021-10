Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

SPECTACLES

Féerique Casse noisette

Interprété par la célèbre troupe de ballet de l’opéra national de Kiev Odessa, les amours du casse noisette et de Clara transportent : un beau rêve éveillé.

Pratique. Samedi 1er à 20h et dimanche 2 février à 15h au théâtre Charles Dullin. Tarifs 25/29€

Chantal Goya dans la lune

Elle revient sur scène avec La planète enchantée, sa comédie musicale conçue en 1982 par Jean-Jacques Debout, pour séduire une nouvelle génération d’enfants.

Pratique. Dimanche 2 février à 15h au Zénith de Rouen. Tarifs à 32 à 40€. www.citylive.fr

CONCERTS

Le grand soir au 106

Dans la continuité des 106 expériences, la nouvelle formule baptisée Le grand soir donne la parole aux groupes locaux Joad, Doorshan et les petits fils de Jack.

Pratique. Samedi 1er février à 20h au 106 à Rouen. Tarif 4€. www.le106.com

Laurent dehors chansons politiques

Suite à une résidence au Trianon, Laurent Dehors, ses musiciens et la chanteuse Elise Caron, revisitent les chansons engagées du répertoire populaire et explorent la variété des formes et des sujets évoqués au nom de la politique.

Pratique. Vendredi 31 janvier à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-rouen. Tarifs 9/15/18€. Tél. 02 35 73 95 15

EXPOSITIONS

Hommage à Andrée Putman

Pour découvrir le travail de cette scénographe, le musée des beaux-arts propose de suivre une visite guidée à travers ses galeries métamorphosées.

Pratique. Jeudi 30 et vendredi 31 janvier à 12h30 au Musée des Beaux-arts. Tarif 0 à 4€. Tél. 02 35 71 28 40

L’arbre prend ses racines à la grange

Huit artistes plasticiens contemporains brodent selon leur univers respectifs sur le thème de l’arbre : entre céramique, photographie, peinture ou gravure, divers médiums et autant de démarches originales.

Pratique. Du 1er au 9 février. Tous les jours de 14 à 18h. La Grange à Bihorel. Tél. 02 35 70 98 52

THEATRE

A gauche en sortant de l’ascenceur

Savoureux vaudeville moderne écrit par Arthur Jugnot, cette comédie fôlatre avec Stéphane Plaza confronte un voisin innocent et un mari jaloux.

Pratique. Samedi 1er février à 20h30. Espace culturel Beaumarchais à Maromme. Tarifs 10 à 25€. Tél. 02 35 74 05 32

FESTIVAL

Clôture du festival regards sur le cinéma du monde

Riche de rencontres et d’échanges inter-culturels, le festival se clôture le vendredi 31 janvier par une remise des prix, suivie par la projection du film des trois voiles. L’actrice principale sera l’invitée de cet épilogue qui s’achèvera en soirée dansante.

Pratique. Vendredi 31 janvier à 19h30 à l’UGC St Sever. Tarif 3€. www.cinemadumonde.org