Après nous avoir offert un premier clip pour le morceau Figure, le groupe caennais My Summer Bee nous dévoile une nouvelle vidéo pour accompagner le deuxième extrait de leur EP "Time's Running On".

Ce nouveau clip nous entraîne sous le soleil d'Arizona aux côtés d'une petite fille et de marionnetes animées. Cette partie de cache-cache insolite et attendrissante s'épanche sur fond d'électro pop mélodique et acidulée, dévoilant douceur et mélancolie.