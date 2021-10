Une ferme plus vraie que nature au Salon de l'agriculture en 2014

Au Salon international de l'agriculture, les parents emmènent leurs chères têtes blondes voir de près les vaches, cochons et autres chèvres qui composent le paysage de la campagne, celui qu'elles n'ont peut-être jamais encore vu. Mais, les enfants ne suivront pas seulement un parcours animalier. Ils seront directement immergés dans le quotidien de la ferme.

Il y aura l'Odyssée Végétale, et son concept de réalité augmentée, au moyen de bornes iPad pour transporter les visiteurs sur une exploitation agricole. Des écrans géants mais aussi des animations interactives aideront les curieux à découvrir les tâches quotidiennes d'un agriculteur. Et pour compléter cette immersion, Passion Céréales garera une moissonneuse-batteuse. Les visiteurs pourront monter à bord.

Autre passage obligé, pour tout comprendre de la vie de la ferme : la ferme pédagogique. Les agriculteurs de la Manche sélectionneront des chèvres, lapins, volailles, mouton, cochons, vaches, chiens et chats pour recomposer une ferme, au sein du Pavillon 4. Petits et grands auront un passe-droit pour assister aux soins prodigués aux animaux et écouter les éleveurs raconter leur travail quotidien.

Depuis 51 ans, le Salon international de l'agriculture est un incontournable dans le coeur et l'emploi du temps des Français. "De près ou de loin, nous avons tous des racines agricoles. Le salon permet un retour à ces valeurs qui nous sont chères. Les Français ont besoin de revisiter leurs racines, leur terroir, de se connecter avec leur ADN régional. On dit que l'on vient deux fois dans sa vie au Salon de l'Agriculture : une fois quand on est petit et une deuxième lorsque l'on devient parent" racontait Juana Moreno, Directrice du salon, à l'occasion du cinquantenaire en 2013.

L'année dernière, 693.752 visiteurs ont arpenté les rayons du Salon de l'agriculture.

Tendance Ouest sera en direct du Salon de l'Agriculture du 23 février au 2 mars avec une émission quotidienne de 12h à 12h30 et des rencontres avec les agriculteurs et producteurs normands à 14h30 et 15h30.