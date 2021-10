Flayr.fr, la start-up colombelloise qui veut devenir leader européen

Cette société est basée à Colombelles. Vingt-six salariés sont actuellement répartis entre le campus Effisciences et le bureau parisien. Il pourrait être dix de plus d’ici l’été. Entre deux rendez-vous d’affaires à Paris, Vincent Cotinat parvient avec gentillesse à prendre le temps de répondre à quelques questions. Et encore, l’interview se fait par téléphone, alors qu’il se trouve dans le métro. L’anecdote traduit l’activité florissante de Flayr, le site internet qu’il gère avec quatre autres associés depuis 2007.

Flayr embauche

“C’est vrai que la société est en pleine expansion”, s’enthousiasme-t-il. En novembre dernier, il officialisait la levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de trois investisseurs, français, américain et néerlandais. “De quoi développer notre vision stratégique pour implanter durablement Flayr sur le marché du “discovery shopping” qui n’en est qu’à sa préhistoire”. Et ce jeune entrepreneur de 36 ans est ambitieux : “Nous souhaitons devenir le leader européen de ce secteur d’activité.”