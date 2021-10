Sur scène, trois musiciens (chant, guitare classique et violon) emmènent le public dans un concert pas comme les autres. Bubble Jam, c’est une aventure en famille mais aussi et surtout la rencontre de passionnés de musique. Noémie Vauvarin au violon et Florentin Liot à la guitare accompagnent la voix d’Isabelle Vauvarin.



Mercredi 29 janvier, Hall de la Tour, CHU de Caen.