The Voice : Aline Lahoud, la douceur de l'Orient, vous charme !

Arrivée tout droit de Beyrouth, Aline Lahoud est actrice et chanteuse professionnelle. Malgré sa carrière au Liban, elle décide de se lancer dans l’aventure The Voice, La Plus Belle Voix pour rendre hommage à sa mère. Pour son audition à l’aveugle, Aline Lahoud reprend une chanson de sa mère Salwa Al Katrib intitulé "Khedni Maak", ce qui signifie "Emmène-moi avec toi". Le public et les coachs ont été conquis. (Source TF1)

Revivez sa prestation et écoutez sa réaction.