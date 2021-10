Notre film coup de coeur de la semaine : Minuscule, la vallée des fourmis perdues

Tandis qu’elle se repose sur l’herbe après un pique-nique, une jeune femme sent que son accouchement est proche. Avec son mari, elle déserte rapidement les lieux… aussitôt envahis par une armée de fourmis noires.

Mais voilà que des fourmis rouges commencent à leur disputer les restes du repas, en particulier une boîte métallique pleine de morceaux de sucre. Une jeune coccinelle, qui passait par là, se prend d’amitié pour une fourmi et lui vient en aide.

Leur série TV de petits courts métrages a été vendue avec succès dans plus d’une centaine de pays. Thomas Szabo et Hélène Giraud ont développé leur concept pour en faire une merveille de long métrage.

Avec beaucoup d’habilité, ils mêlent de superbes vues naturelles des parcs nationaux du Mercantour et des Écrins, avec des personnages d’animation pour raconter cette aventure fascinante. Car, outre la beauté des images, ce film se distingue par son originalité et la multitude de ses trouvailles.

On se croirait plongés dans un film d’aventures à la Indiana Jones. Mais les insectes n’ont jamais de comportement ou d’apparence humaine, ils vivent simplement leur vie d’insectes, avec ce que cela comporte de violences (il s’agit d’une véritable guerre entre deux clans opposés !).

C’est fascinant, cocasse et plein d’inventions en tous genres (telles les différentes armes imaginées par les unes et les autres), et le spectacle, aussi beau que ludique, ravira petits et grands.

Film d’animation français en 3D. De Thomas Szabo et Hélène Giraud, sur une musique d’Hervé Lavandier (1 h 29).