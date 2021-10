L'Etoile sportive caennaise en quête de sponsors

Mais ce club, réputé pour sa formation de jeunes, se trouve actuellement dans une situation précaire, faute de sponsors. “Le souci à Caen, c’est Malherbe et les clubs de haut-niveau qui attirent les sponsors. Pour nous, club formateur, c’est très difficile”, déplore celui qui est désormais en poste depuis une vingtaine d’années.

L’Etoile sportive est pourtant un club actif dans la région, que ce soit avec sa soixantaine de licenciés ou encore les différentes organisations de courses, aussi bien sur la route qu’en cyclo-cross, en écoles de cyclisme ou en stages. “Quand on a le vélodrome (ndlr, à Venoix), on fait même un peu de piste.” Malgré les soucis financiers, l’entraînement a repris début janvier avec “les championnats du Calvados et de Normandie” dans le viseur.