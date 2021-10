Athlétisme quatre étoiles à Mondeville ce samedi

En ce début d’année 2014, ce désormais rendez-vous incontournable de l’athlétisme français accueille un plateau tricolore quatre étoiles. Kévin Mayer, vice-champion d’Europe en salle de l’heptatlon et 15e des Jeux olympiques de Londres en décathlon sera de la partie, tout comme Pascal Martinot-Lagarde, grand espoir de l’athlétisme tricolore et médaillé de bronze au 60m haies en salle aux mondiaux d’Istanbul 2012 et aux championnats d’Europe de Göteborg 2013.

Mais la grande vedette de cet événement se nomme sans aucun doute Christophe Lemaître. Le quadruple champion de France en titre du 200m, premier sprinter blanc à être descendu en dessous de la barre des dix secondes, plusieurs fois champion d’Europe, a ainsi décidé de faire sa rentrée sur la piste hérouvillaise, “réputée rapide”, pour le plus grand bonheur des organisateurs et du public.

Pratique. Début du meeting à 19h, le 1er février.