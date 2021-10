Rouen : il brûle involontairement son véhicule rue Beauvoisine

Lundi 27 janvier vers 19h25, le groupe de sécurité de proximité intervient rue Beauvoisine à Rouen pour assister les sapeurs-pompiers dans l'extinction d'un feu de voiture. Une Renault 21 Nevada est en train de brûler, tandis qu'une Peugeot 106 est également touchée. Le propriétaire de la Renault 21, ivre, tient des propos incohérents et insulte les pompiers qui finissent par le maîtriser. Il est né en 1954 et habite la rue Beauvoisine.

Dans la soirée, deux jeunes femmes se sont présentées au commissariat et ont affirmé avoir été témoin de la scène. Elles expliquent que l'homme faisait ronfler le moteur de son véhicule de manière bruyante et incessante. Elles ont expliqué aux policiers que le véhicule a commencé à fumer, puis à prendre feu et qu'elles en ont aussitôt alerté le conducteur.

Avec 1,58 g d'alcool par litre de sang, l'homme a été interpellé pour conduite en état d'ivresse et dégradation involontaire de biens privés. Il a été placé en garde à vue.