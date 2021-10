Sortir dans le Calvados : mercredi 29 janvier

Jeudi soir le Normand Franck Dubosc joue son nouveau spectacle " Franck Dubosc à l'état sauvage" au Zénith de Caen.

A partir de djeudi et jusqu'à dimanche assistez au festival Ouistreham Jazz Escales et laissez-vous emporter par plusieurs concerts aux couleurs classiques et Jazz au centre socioculturel et cinéma Le Cabieu. La billetterie est ouverte à l'office de tourisme de Ouistreham vous pouvez également passer par le réseau Francebillet et Ticketnet.

Jeudi soir, l'Aipos vous propose le spectacle de danse "TU" de la compagnie étantdonné. TU c'est un exercice du regard qui révèle les différences qui se cachent derrière tout ce qui se ressemble. Vous pouvez y emmener vos enfants, c'est gratuit pour les – de 11 ans. C'est à la salle des fêtes d'Aunay-sur-Odon à partir de 20h30

Tendance Ouest vous offre vos 2 places pour le spectacle musical de Chantal Goya "La Planète Lumineuse" au Zénith de Caen ce samedi à 15h. Pour jouer et gagnez vos billets contactez Tendance Ouest dès maintenant au 02 33 05 32 30.