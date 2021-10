"Le nouveau site se veut aussi attractif que fonctionnel avec un design moderne et à l'image de la commune, une grande facilité d'utilisation et une information accessible rapidement", vante le service communication de la commune du nord de Rouen. Petite nouveauté : un lien vers "Tipi" (Titre payable sur internet) permet aux habitants de la ville "de régler en ligne les factures de restauration scolaire, d'accueils de loisirs, etc".

Le nouveau site internet de Bihorel