Le Havre : un incendiaire arrêté

Il est 1h du matin ce vendredi 24 janvier lorsque la police secours est requise pour se rendre rue Marcel Cachin à Gonfreville l'Orcher. Lorsque la police arrive, trois véhicules (Renault Espace, Twingo et Peugeot 405) sont en feu. Les pompiers arrivent sur place pour éteindre l'incendie.

Un témoin affirme à la police avoir vu un homme prendre la fuite et en fait une description précise, expliquant que la manche de l'incendiaire a pris feu. Grâce à cette description, un second témoin pense que le mis en cause pourrait être son fils. Sur les lieux de l'incendie, celui-ci a perdu une partie de son téléphone portable ainsi que les clés de son logement.

Il a été interpellé et mis en cause par la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et placé en garde à vue.