Une étudiante arnaquée pour une dose d'héroïne à Caen

Jusque là, sans antécédents judiciaires, E.C., 27 ans, sort libre du tribunal, vendredi 18 juin, après avoir été jugée pour vol. En pleine 'logique de survie�, elle a besoin d'une dose d'héroïne. Pour l'obtenir au plus vite, elle accoste une étudiante sur la place St-Sauveur, à côté du tribunal. Son bébé est supposé être enfermé dans l'appartement, et pleurant, elle dit avoir besoin de 60 euros pour le serrurier. Promis, elle rendra l'argent. Sans réponse, l'étudiante porte plainte, lundi 21 juin.

Deux jours plus tard en comparution immédiate, le tribunal gronde. Il reproche à E.C. d'avoir privé la victime de manger. De plus, une enquête révèle qu'elle ne voit presque pas sa fille de cinq ans.

L'avocate de la défense rétorque : “ la dose était impérative à l'issue de la garde à vue, non pour aller bien, mais pour aller moins mal ”. E.C. proposera 20 euros à la victime, avant de partir directement purger quatre mois fermes.



