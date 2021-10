Laleu : un jeune homme frappe son père et crève les pneus des gendarmes

Un jeune homme de 19 ans a été condamné ce jeudi 23 janvier par le tribunal correctionnel d'Alençon à 1 an de prison, plus 1 an avec sursis, pour violence sur son père. Il lui avait jeté des pierres et l'avait menacé avec une fourche. Les faits se sont déroulés à Laleu.

Il a aussi crevé un pneu de la voiture des gendarmes, arrivés à la rescousse.

Une rixe survenue dans le cadre d'un climat familial tendu. Le jeune vit dans une caravane au fond du jardin de ses parents, et ce soir là il avait consommé de l'alcool et des stupéfiants.

A la barre, il a regretté les faits et le tribunal a eu confiance en sa volonté de réinsertion. Il a obligation de soin, de travail, mais aussi de ne plus habiter chez ses parents.