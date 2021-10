Vos idées de sorties du week-end du 25 et 26 janvier

MANCHE



Jusqu'au 5 février vous assistez à la 24ème édition du festival Cinémovida à Cherbourg ou se mélange films, conférences, expos et concerts. C'est organisé par l'association la Mancha. Retrouvez le programme au complet sur associationmancha.fr



Samedi, c'est l'événement de ce début d'année 2014 ! Venez au premier Tendance Live de l'année pour applaudir Da Silva, DJ Assad, Noa Moon, Mickaël Miro, Ycare, Elephant, Le trottoir d'en face, Saint Michel, Muttonheads, Maude et As animals. C'est au parc Anova d'Alençon à partir de 20h. Notez que 200 places seront disponibles sur place pour les premiers arrivés.



Dimanche, match de Handball nationale 1. La JS CHERBOURG affronte l'AS ST OUEN L'AUMONE au complexe Chantereyne. Les manchois sont 2èmes de leur poule à égalité de points avec le leader et Saint Ouen est avant dernier, à la 11ème place. Rendez-vous à 16h dimanche.

CALVADOS



Dimanche au Zénith de Caen, le cirque Phénix se produira dans «L'empereur de Jade». Acrobates, équilibristes et jongleurs se succèderont dans une création à couper le souffle. Vous avez pu gagner vos places grâce à Tendance Ouest. Rendez-vous dimanche à 17h.



Ce dimanche vous avez rendez-vous à Ouistreham pour admirer de belles carrosseries. Il y a un grand rassemblement de voitures anciennes. Vous pouvez également vous inscrire sur place au baptème de pilotage au profit du téléthon moyennant 5 euros de participation.



ORNE



Samedi, la MJC de Longny au Perche vous propose une après midi et soirée jeux pour toute la famille. Rendez-vous samedi de 16h à 22h, l'entrée est libre et gratuite.



Le Théâtre de la Cidrerie au Theil ouvre sa scène aux artistes de tous horizons. La compagnie du Théâtre accueille musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, poètes pour une soirée de partage, de rencontres et de fête. La soirée du samedi a pour thème le théâtre et la danse. L'entrée est gratuite, un chapeau sera à votre disposition pour que chacun puisse contribuer selon son désir. Il est possible de dîner sur place avant le spectacle à partir de 19h.



Samedi, l'asso la classe organise un concert à St Hilaire sur Risle. Titizaro c'est un duo au féminin. C'est à 21h. L'entrée est de 10€ avec une boisson, gratuit pour les moins de 17 ans.



Ce dimanche, le club A3 d'Alençon organise le championnat régional de cross country. Premiers départs à 11h30 à la plaine des sports d'Alençon dimanche. Un millier de coureurs de toute la région est attendu.



L'association TROC' MUSIC organise un concert de soutien samedi au carré du Perche à Mortagne avec MES SOULIERS SONT ROUGES et LA PLACE DU KIF en 1ère partie. L'objectif de ce concert est bien évidemment de venir voir ou revoir deux supers groupes mais aussi de soutenir l'association pour l'organisation de son festival en Juin. Le Festival TROC' MUSIC aura lieu pour la 8e année les 13 et 14 juin 2014 et comme tous les ans, ils souhaitent maintenir l'entrée gratuite. Rendez-vous samedi à 20h30, entrée à 23€.