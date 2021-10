Casting Tendance Ouest 2014, le décompte des votes

En guise de préambule, rappelons que le résultat final, comme l'indiquait le règlement officiel, prenait en compte à parts égales, le vote des internautes - et vous avez été plus de 16000 à voter - et le vote du jury composé de 6 professionnels. Les résultats à l'issue du vote du public pouvait dès lors être bousculés par les choix du jury.

A l'issue des cinq jours de vote, voici comment se décompose le nombre de voix apportées par les quelque 16.000 internautes qui ont voté.

A l'issue de cette étape, Anaëlle, Maurine et Bastian viraient en tête. Mais le jury, composé de Maÿlis Leclerc de Sonis, Ghizlane Aouine, Philippe Bertin, Thomas Soenen, Philippe Delval et Jean-Baptiste Bancaud, avait encore son mot à dire. Le choix des 6 membres, qui chacun devait choisir 3 candidats, a été unanime et s'est porté sur Chloé, Maurine et William. Voici les résultats :

Pour arriver au résultat final et donc aux noms des trois vainqueurs, il ne reste plus alors qu'à faire la moyenne des votes du public et du jury chacun représentant 50% du résultat final :

Pour finir, un tableau récapitulatif reprenant tous les chiffres du casting Tendance Ouest 2014.