L'ancien Virgin accueille les talents artistiques normands

Après le succès rencontré par le Marché Régional qui aura reçu plus d’une trentaine de producteurs et d’artisans en décembre dernier à la place de l'ancien Virgin aux Docks 76, l'établissement a décidé de poursuivre son action en faveur de la rencontre entre les talents de la région et les normands, en accueillant NORMANDY MARKET.

De nombreux peintres et sculpteurs seront mis à l'honneur pendant quelques semaines. Parmi eux : Jean QUEMERE (post impressionniste), Yannick LEBACLE (aquarelle), Jean-

Claude LENORMAND encre au bambou) , Nadiejda MOULY (peintre russe de l’école d’art de SAINT PETERSBOURG), Loran LACAVE (portraitiste), Gérard REMIGEREAU (peintre de la recherche intérieure, acrylique), Jacques DEVOS (peinture sur le motif), Thierry LOPEZ (pastelliste, portraitiste), Sonia PAUL (huile au couteau, peintre du mouvement, haut en couleur), D’Any BOULENGER (sculpture en raku) et Henriette MARTINEAU (sculpture en terre), tous sont d'origines normandes.

NORMANDY MARKET

Peintres et sculpteurs normands

Du Mardi 20 janvier au samedi 01 février 2014 inclus.