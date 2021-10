Nos entreprises agroalimentaires tiennent la forme

Premier de ces entreprises agroalimentaires en plein développement, le poids-lourd agricole et agro-alimentaire Agrial, né en juin 2000 de la fusion de trois coopératives agricoles normandes. Le groupe est en pleine croissance : il fédère 10 000 agriculteurs du Nord-ouest de la France et compte 10 000 salariés, dont 670 fin 2012 dans le Calvados. Des 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2012 (un bond de 33% par rapport à 2011), 30% provenait de l’activité “produits laitiers”, 20% de la branche “légumes”, et 8% de celle liée aux volailles et à la viande.



La viande, une spécialité

La viande, c’est l’une des branches agro-alimentaires qui bénéficie d’une bonne dynamique dans l’agglomération. La société Chiron, qui produit chaque année 9 000 tonnes de viande hâchée, a connu en 2013 une hausse de chiffre d’affaires de près de 14% en se fixant à 35 millions d’euros, contre 30,8 millions d’euros en 2012. Créée en 1987, l’entreprise emploie aujourd’hui 70 personnes à Colombelles. A Hérouville, l’entreprise Maxiviande compte une quarantaine de salariés, et a doublé en 2012 son chiffre d’affaires pour l’établir à 30,5 millions d’euros.

Deux autres sociétés travaillant le porc, Declosmenil et les “Salaisons du vieux pressoir”, toutes deux basées à Colombelles et dirigées par le même Bertrand Declomesnil, affichent respectivement un chiffre d’affaires de 8,2 et 3,4 millions d’euros et emploient à elles deux plus de quarante personnes.

Enfin, La Grande Ferme de Fontenay-le-Marmion cultive céréales et légumineuses. Elle emploie une vingtaine de personnes, pour un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros.