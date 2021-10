Cyclisme : Pierre-Henri Lecuisinier dans le coup au tour Down under

La 1ère étape du tour Down under avait lieu ce mardi. Au programme pour les coureurs, 135 kilomètres autour d'Adélaide. L'étape était promise au sprinters et ce mardi le meilleur d'entre eux s'appelait Simon Gerrans. Pour les Bas-Normands, c'est mi-figue, mi-raisin.