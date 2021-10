Saint-Lô - Paris à pieds ?

En 2008, les élus comme les habitants de l'agglomération Saint-Loise s'étaient mobilisés pour obtenir une liaison ferroviaire directe entre la ville Préfecture et la capitale. Après un peu plus d'un an et demi de test, le train reliant les deux villes ne transporte pas les foules. La communauté de communes envisage de limiter cette ligne aux week-ends. Philippe Villeroy est vice-président de la collectivité territoriale. Ecoutez-le...

