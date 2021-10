Golf : 20 trous en plein centre de Deauville

Et ce qui peut paraître tout à fait farfelu a priori a pris forme et fera à coup sûr le plein de spectateurs. Le parcours jalonnera les lieux emblématiques de la cité : la terrasse du casino, la piscine olympique, le salon des Ambassadeurs ou le champ de courses : places, monuments historiques et hôtels feront partie intégrante de cette partie sensationnelle.





Le tarif d'entrée n'est cependant pas à la portée de tous, puisqu'il faut compter entre 750 euros et 1550 euros par personne. Mais plusieurs animations comme le “practice MacDonald” seront ouvertes à tous, et le spectacle est assuré.





A noter que des professionnels du golf accueilleront petits et grands pour les initier à la pratique du golf devant le Bar de la mer.



