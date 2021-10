Commerce : un label pour la satisfaction des clients

La Chambre de Commerce et d’Industrie centre et Sud Manche, lance "Préférence Commerce". Il vient valoriser la démarche de qualité et de service des petits commerçants face à des concurrents sérieux, tels que les magasins franchisés, la grande distribution ou le commerce sur internet.

Un label désormais commun à l’ensemble des CCI de France.

Ecoutez Loïc Houssard président de la CCI Centre et Sud Manche ainsi que son vice-président Daniel Dufeu.