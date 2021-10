Prétendant aux Oscar : "Ernest et Célestine" ou l'amitié d'un ours et d'une souris

Les histoires tendres de l'ours Ernest et de la souris Célestine croquées en délicates aquarelles en une vingtaine d'albums par la Belge Gabrielle Vincent ont trouvé une seconde vie au cinéma grâce au romancier Daniel Pennac et à un trio de passionnés.

Le film sorti en décembre 2012 en France, toujours distribué, approche le million d'entrées et sa version américaine doit être projetée vendredi pour la première fois au Festival de Sundance, avant une sortie sur les écrans américains prévue en mars.

Son jeune réalisateur-animateur Benjamin Renner, tout juste sorti de l'école d'animation de la Poudrière, a travaillé 4 ans sur le projet, épaulé par les Belges Vincent Patar et Stéphane Aubier. Habituellement conçus à l'ordinateur, les décors ont été réalisés à l'aquarelle pour "coller" à la tonalité tendre des dessins originaux.

Présenté à Cannes dans la Quinzaine des Réalisateurs en 2012, César du meilleur film d'animation 2013, le film franco-belgo-luxembourgeois raconte la rencontre initiale du gros ours et de la petite souris, "avant" les albums, en quelque sorte.

Dans un monde conventionnel, le plus gros mangerait la plus petite, mais là il n'en est rien, et c'est la naissance d'une tendre amitié.

"On s'est dit que le petit bonheur d'Ernest et Célestine était un univers paradisiaque et qu'on allait construire un petit enfer autour, dont ils allaient s'échapper pour se rencontrer", avait confié à l'AFP Daniel Pennac.

Le film est né de l'envie de Didier Brunner, producteur des "Triplettes de Belleville" (2003), également emblématique de la créativité du cinéma d'animation français. Sa société de production, "Les armateurs", décroche avec "Ernest et Célestine" sa quatrième nomination aux Oscars.

Cette fable philosophique sur le sens de l'amitié et la confrontation des puissants et des sans-grade s'adresse avec une bonne dose d'humour aussi bien aux enfants qu'à leurs parents.