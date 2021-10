Clap de fin pour Valérie Bourel

'J'aime bien les chiffres ronds, sourit la gardienne de l'ES Cormelles. Il est surtout temps pour moi de passer le relais”. A 43 ans, un livre se referme pour la joueuse emblématique de Cormelles. Présente au club depuis 1993 après des débuts ' par hasard” à Hérouville-Saint-Clair et des passages par le Stade Malherbe et Condé, elle part sur une accession en deuxième division. 'Je voulais finir sur quelque chose de bien, explique-t-elle. Et ce sont les montées qui procurent les plus belles sensations”. Valérie Bourel, 'Boubou” pour ses coéquipières, en a connu trois avec Cormelles, dont une en première division au début des années 2000. A son palmarès figurent aussi 14 trophées en coupe de Basse-Normandie et 305 matchs au niveau national. Alors, forcément, Valérie Bourel 'redoute un peu” la fin de l'histoire. 'Le foot est un besoin, il permet de s'évader”, assure cette maman de deux garçons, footeux, évidemment. Déjà responsable de l'école de foot féminine, elle entraînera l'équipe des U18 à la rentrée.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire