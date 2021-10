C'est par une boutade, référence directe aux critiques nées de la suppression des rayures en 2008-2009, que Jean-François Fortin a présenté les maillots du Stade Malherbe pour la saison à venir. La tenue domicile est des plus classiques : haut rayé rouge et bleu, short bleu. En ce qui concerne le maillot extérieur, Caen est revenu aublanc, agrémenté de rouge et de bleu sur le côté, pour un rendu très agréable. Prix : 65 euros.



