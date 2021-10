Pour 4 personnes

Temps : 25 mn



4 grosses endives blanches

4 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 betterave cuite de 250 g

1/2 orange

3 cuillerées à soupe de mayonnaise

2 cuillerées à café de moutarde à l’ancienne

Préchauffez un gril en fonte. Retirez le pied et les premières feuilles des endives, puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur.

Posez les demi-endives sur le gril face coupée vers le bas, badigeonnez-les d’huile d’olive et laissez griller 5 minutes. Retournez-les, enduisez-les avec le reste d’huile d’olive et laissez-les cuire 3 minutes de plus, jusqu’à ce que les bords commencent à carboniser.

Pendant ce temps, pelez la betterave et coupez-la en rondelles.

Pressez la demi-orange. Incorporez une cuillerée à soupe de jus à la mayonnaise, puis ajoutez la moutarde.

Disposez les endives en rond dans un plat comme les rayons d’une roue, face coupée vers le haut.

Versez la sauce dessus et disposez les rondelles de betterave entre les endives.

A manger chaud ou froid.