Sondage : pour ou contre la réunification des deux Normandie ?

Les réactions locales fusent depuis l'évocation du passage de 22 à 15 régions. En Basse-Normandie, les élus semblent plutôt enthousiastes à cette idée. Laurent Beauvais, président de la Région se dit partant, mais à condition que les moyens suivent. Jean-François Le Grand, président du Conseil général de la Manche se dit lui aussi favorable au processus. Alain Lambert, président du Conseil général de l'Orne évoque "une fusion inexorable". Philippe Augier, maire de Deauville et fervent défenseur de la réunification reste méfiant sur la volonté du président de la République.

De l'autre côté de la "frontière", on est plus frileux sur le projet. Nicolas Mayer-Rossignol, président de la région Haute-Normandie ne s'est pas montré très enthousiaste à l'idée d'une seule et unique Normandie préférant développer les interactions et les mutualisations, mais chacun chez soi.

