Fusion des deux Normandie : "La capitale ne pourrait être que Rouen"

Comme Alain Le Vern, son prédecesseur, Nicolas Mayer-Rossignol (PS), le nouveau président du Conseil régional de Haute-Normandie, n'est pas franchement enthousiaste à l'idée de fusionner les régions Haute et Basse-Normandie, contrairement, par exemple, au maire UMP du Havre, Edouard Philippe. Du côté de la Basse, le président de Région Laurent Beauvais (PS) ou le ministre Bernard Cazeneuve, ancien maire de Cherbourg, y sont eux aussi très favorables.

Nicolas Mayer-Rossignol le répète régulièrement : la Haute-Normandie travaille avec toutes les régions voisines, selon l'intérêt régional. Du pragmatisme avant tout. "Aucune collectivité n'a fait plus que la Haute-Normandie pour développer les coopérations et les mutualisations ; il n’y a donc pas de tabou, a-t-il réagi ce mercredi, au lendemain de la conférence de presse du président de la République. Ce qui compte, c’est de faire avancer des projets utiles pour l'emploi et le quotidien des citoyens, en utilisant au mieux l'argent public".

"Bien sûr, un éventuel rapprochement institutionnel entre les deux Régions normandes supposerait que quelques conditions de bon sens soient remplies : il ne devrait pas conduire à une augmentation d'impôts ni à une réduction des services publics dans les territoires ; les citoyens devraient être consultés par référendum ; et naturellement, la capitale ne pourrait être que Rouen, seule métropole du Nord-Ouest de la France entre Lille et Rennes".

Les exemples de rapprochement entre collectivités locales sont nombreux en Haute-Normandie, qui se veut novatrice et exemplaire en la matière. Le "276", série d'initiatives communes entres les Conseils généraux de Seine-Maritime et de l'Eure et le Conseil régional, en est une bonne illustration. Nicolas Mayer-Rossignol cite également "l'aéroport interrégional de Deauville, le fonds interrégionaux de capital-risque Normandie Capital Investissement, le fonds interrégional d'amorçage pour stimuler l'innovation des PME, les pôles de compétitivité interrégionaux Mov'eo ou Cosmetic Valley, le Pôle de Recherche interrégional Normandie Université... et bien sûr le développement de la vallée de la Seine avec la Ligne Nouvelle Paris Normandie, priorité locale et nationale". "Notre démarche pionnière locale est désormais un exemple national", estime "NMR", en écho aux propos de François Hollande.

Bref, à lire entre les lignes, pour le patron de la région Haute-Normandie, réunifier les deux Normandie est déjà une idée has been. Le réalisme économique et social primera toujours sur des notions culturelles, historiques et identitaires. Un discours qu'Alain Le Vern et une grande majorité de socialistes haut-normands répétent depuis des années.