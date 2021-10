Un homme menace de se suicider après avoir frappé sa mère près de Rouen

Il est 17h30 le mardi 14 janvier lorsque une dame de 74 ans vient porter plainte au commissariat de Saint-Aubin-les-Elbeuf contre son fils, né en 1967. L'homme, tout juste sorti de prison, est hébergé temporairement par sa mère, à laquelle il a porté des coups, sous l'emprise de l'alcool. La personne âgée quitte alors son domicile, redoutant de nouveaux coups.

La Brigade Anti-Criminalité (BAC), la police secours et la Brigade de traitement judiciaire en temps réel d'Elbeuf interviennent quelques instants plus tard au domicile de la dame, afin qu'elle puisse le réintégrer. Son fils refuse d'ouvrir la porte et menace de se suicider avec un couteau. Les policiers enfonçent la porte et compte tenu de la dangerosité de l'individu, le neutralise à l'aide d'un taser.

L'homme, connu des services de polices pour violences, était en possession de deux couteaux. Il a été placé en garde à vue.