Loi sur l'Agriculture : "Un enjeu fort pour la Manche", pour Stéphane Travert

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mardi 14 janvier, le projet de loi d'avenir sur l'agriculture, avec 332 voix "pour" (PS, EELV, radicaux de gauche), contre 205 "contre" (UMP). Les députés UDI se sont abstenus. Le projet a pour objectif de renforcer la compétitivité des filières de l'agriculture, de la forêt et de l'agroalimentaire. Le virage de "l'agroécologie" est aussi abordé, c'est à dire une meilleure protection de l'environnement alliée à une autonomie des exploitations agricoles.



Alors que le député UMP de la Manche, Philippe Gosselin, appelait la semaine dernière à ne pas faire de ce point "la pierre angulaire de la loi", le député PS Stéphane Travert estime que le texte engage "l'avenir de l'agriculture française pour une nouvelle ambition vers la compétitivité économique". Il s'agit pour la majorité de permettre à la France de "conserver une place de premier plan au niveau international et contribuer ainsi au développement productif de nos territoires, dont le département de la Manche".

Pour Stéphane Travert, l'agroécologie est un bon axe pour développer et conserver le secteur agro-alimentaire, particulièrement présent dans la Manche. Il s'agira de "produire une alimentation de haut niveau qualitative, tout en tenant compte de pratiques agricoles durables et innovantes.(...) cette loi permet de relever les défis et enjeux majeurs de notre modèle agricole".