Une vitrine mutualisée pour artistes et créateurs locaux à Rouen

C'est une initiative d'Artediem, qui, depuis 2006 a pour volonté de valoriser les talents artistiques et culturels du territoire dans les catégories beaux-arts et métiers d'art. Un show-room rassemblera donc des œuvres et des objets aux styles et aux inspirations variés.

Dans ce show-room, vous pourrez trouver de tout : tableaux, dessins, sacs, bijoux, sérigraphie etc. Le samedi 25 et le dimanche 26 janvier de 15h à 18h, Artediem organise une opération découverte avec des réductions jusqu'à 20% sur une sélection d'objets.

19 rue de l'Ecole à Rouen. Tél. 06 86 20 22 28.