L'Avenue 21, rue du Vaugueux

Confortablement installé à l'angle de la rue du Vaugueux et de l'avenue de la Libération, ce restaurant à la décoration moderne attire l'oeil avec son exubérante terrasse, ses grandes vitrines et ses belles lumières en soirée.



Des hamburgers surprenants

Une fois installée, la carte rassurera rapidement le porte-feuille, avec notamment un menu “entrée-plat” ou “plat-dessert” à 12 euros. Lors de notre passage, le chef offrait le choix entre un bœuf bourguignon ou un filet de loup de mer à la crème de moule.

Si la carte offre des plats consistants, elle compose aussi avec la saison et sait offrir un peu de légèreté avec des salades bien fournies en gésiers et en chèvre, à 6,50 euros pour les plus petites, ou composées, à 11 euros, selon trois orientations : poulet ; crevettes, noix de Saint-Jacques, saumon ; gésiers, magret fumé, foie gras.

Bonne nouvelle également pour les amateurs de hamburgers. Les sandwichs proposés ici sont très savoureux. La viande est enveloppée dans une composition de pommes de terre et respire la fraîcheur.

Un seul reproche cependant. Il ne faudra pas être pressé le midi, le service n'étant pas des plus rapides.

Pratique : 02 31 94 54 20



