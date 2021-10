Il invite deux amis à violer sa copine à Bayeux

En centre-ville de Bayeux, une jeune fille de 14 ans revient vivre chez sa mère en 2004, après avoir vécu avec son père. Sans réel encadrement éducatif structurant, elle commence très tôt à avoir des relations sexuelles avec quelques partenaires. La mère laisse généralement l'usage de l'appartement à sa fille. A 17 ans et demi, en avril 2008, elle a une liaison 'officielle” avec Mario Dissou Logoussou, jeune majeur, qui est reçu chez la mère. Les relations entre eux se détériorent plus ou moins, et le jeune homme frappe sa petite amie et se montre très dominateur. Le contexte d'emprise est évoqué à l'audience.



Du fantasme au crime

Le mis en examen connaît deux amis. Avec eux, ils forment une sorte de petite bande avec laquelle ils organisent le 28 juin 2008, une soirée à “l'écho du Lac”. Mario Dissou Logossou partage l'envie de “faire ça” à plusieurs. Mais, la jeune femme refuse, et, en rentrant à l'appartement, c'est avec son ami officiel qu'elle entend finir la nuit. Mais, entre temps, les deux amis du couple les rejoignent.



Cette jeune fille a mal vécu ces évènements. Elle avait certes, “un comportement à risques”, mais a été probablement confrontée, à la dure réalité d'un fantasme régulièrement présenté comme “agréable” dans les films pornographiques. A l'initiative de sa mère, elle porte plainte pour viol, quelques jours plus tard.

L'affaire a été évoquée à huis-clos devant la Cour d'assises de Caen, entre le 15 et le 18 juin. Les deux “participants”, Gislain Dubois, 20 ans, et Hendrick Dubourgier, 24 ans, comparaissaient libres. Ils sont respectivement condamnés à trois ans de prison dont deux avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans, et à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Maio Dissou Logossou, détenu depuis les faits, a finalement été puni de sept ans d'emprisonnement ferme.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire